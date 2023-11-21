Евгений Валиев объяснил, почему не сразу согласился на продление контракта с МБА
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Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» рассказал, почему в межсезонье ждал предложения от других клубов. Отметим, что 33-летний баскетболист выступает за московский коллектив с 2022 года.
«Не сразу согласился, но думал недолго. Было интересно посмотреть, какие ещё предложения будут, но основная цель была остаться здесь», — сказал Валиев.
Полное интервью с баскетболистом читайте на «Чемпионате» завтра, 22 ноября, в 8:00 мск.
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