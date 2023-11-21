Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Гран-Канария» разгромила У-БТ в матче Еврокубка

«Гран-Канария» разгромила У-БТ в матче Еврокубка
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, в городе Клуж-Напока (Румыния) завершился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом У-БТ и испанской «Гран-Канарией». Встреча завершилась победой команды из Лас-Пальмаса со счётом 92:70.

Таким образом, «Гран-Канария» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы B. У-БТ, в свою очередь, остался на второй строчке.

Ответный матч между испанской «Гран-Канарией» и румынским клубом У-БТ состоится 31 января 2024 года. Он пройдёт в городе Лас-Пальмас (Испания).

Свой следующий матч в рамках Еврокубка румынский У-БТ проведёт 29 ноября. Он дома сыграет против «Лиеткабелиса» из Литвы. Испанская «Гран-Канария» в этот же день на своей площадке сыграет против «Будочности» из Черногории.

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.

Еврокубок . Группа B. 8-й тур
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
70 : 92
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android