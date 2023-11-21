«Гран-Канария» разгромила У-БТ в матче Еврокубка

Сегодня, 21 ноября, в городе Клуж-Напока (Румыния) завершился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом У-БТ и испанской «Гран-Канарией». Встреча завершилась победой команды из Лас-Пальмаса со счётом 92:70.

Таким образом, «Гран-Канария» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы B. У-БТ, в свою очередь, остался на второй строчке.

Ответный матч между испанской «Гран-Канарией» и румынским клубом У-БТ состоится 31 января 2024 года. Он пройдёт в городе Лас-Пальмас (Испания).

Свой следующий матч в рамках Еврокубка румынский У-БТ проведёт 29 ноября. Он дома сыграет против «Лиеткабелиса» из Литвы. Испанская «Гран-Канария» в этот же день на своей площадке сыграет против «Будочности» из Черногории.

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