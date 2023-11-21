«Будучность» в овертайме победила «Доломити Энергию» в рамках Еврокубка
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Сегодня, 21 ноября, в городе Подгорица (Черногория) завершился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом «Будучность» и итальянской командой «Доломити Энергия». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 92:70 (ОТ).
Отметим, что основное время игры закончилось ничейным результатом – 85:85. Однако в овертайме точнее оказались баскетболисты «Будучности». Они выиграли в дополнительное время со счётом 13:11.
Таким образом, «Будучность» поднялась на седьмое место в турнирной таблице группы B, а «Доломити Энергия» оказалась на восьмой строчке.
Напомним, ответный матч между черногорским клубом «Будучность» и итальянской командой «Доломити Энергия» состоится 31 января 2024 года. Он пройдёт в Тренто (Италия).
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