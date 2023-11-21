«Вулвз» обыграли «Гамбург» в гостевом матче Еврокубка

Сегодня, 21 ноября, в Гамбурге (Германия) закончился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом «Гамбург Тауэрс» и литовским «Вулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:71.

Таким образом, «Вулвз» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице группы B. «Гамбург», в свою очередь, занимает девятое место.

Ответный матч между «Вулвз» и «Гамбургом» состоится 30 января 2024 года. Он пройдёт в Вильнюсе (Литва).

Свой следующий матч в рамках Еврокубка «Вулвз» проведут 28 ноября 2023 года. Они сыграют домашний матч с командой «Лондон Лайонс» из Великобритании. Немецкий «Гамбург» сыграет в гостях с клубом «Венеция» из Италии.

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.