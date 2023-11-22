«Бешикташ» нанёс «Парижу» первое поражение в Еврокубке

Сегодня, 21 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Бешикташ» (Турция) в гостях встретился с «Парижем» (Франция). Встреча завершилась со счётом 68:63 в пользу турецкой команды.

Таким образом, турецкий «Бешикташ» нанёс французской команде «Париж» первое поражение в новом розыгрыше Еврокубка.

«Париж» занимает первое место в группе А, в активе команды семь побед и одно поражение. «Бешикташ» располагается на второй строчке квартета А, турецкая команда смогла одержать шесть побед и дважды уступила.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.

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