«Бешикташ» нанёс «Парижу» первое поражение в Еврокубке
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Сегодня, 21 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Бешикташ» (Турция) в гостях встретился с «Парижем» (Франция). Встреча завершилась со счётом 68:63 в пользу турецкой команды.
Таким образом, турецкий «Бешикташ» нанёс французской команде «Париж» первое поражение в новом розыгрыше Еврокубка.
«Париж» занимает первое место в группе А, в активе команды семь побед и одно поражение. «Бешикташ» располагается на второй строчке квартета А, турецкая команда смогла одержать шесть побед и дважды уступила.
Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.
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