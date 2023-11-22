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31 очко Кевина Дюранта позволило «Финиксу» обыграть «Портленд»

31 очко Кевина Дюранта позволило «Финиксу» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 22 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 120:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету сегодня 31 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Девин Букер отметился 28 очками и шестью ассистами. Дабл-дабл оформил боснийский центровой Юсуф Нуркич: 18 очков и 12 подборов.

В составе «Портленда» больше всего очков набрал форвард Джереми Грант — 26. К ним он прибавил четыре подбора и шесть передач. Центровой Деандре Эйтон в матче со своей бывшей командой смог набрать 18 очков и восемь отскоков.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 28, Нуркич - 18, Литтл - 13, Гордон - 10, Аллен - 8, Ойбанкс - 7, Окоги - 2, Гудвин - 2, Бэйтс-Диоп - 1, Мету, Бол, Азубуике, Ли
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 26, Брогдон - 19, Эйтон - 18, Шарп - 10, Рит - 10, Уокер - 8, Камара - 7, Мэйс - 6, Мюррэй - 3, Тибулл, Браун, Буей, Рупер
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