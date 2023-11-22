31 очко Кевина Дюранта позволило «Финиксу» обыграть «Портленд»

Сегодня, 22 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 120:107.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету сегодня 31 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Девин Букер отметился 28 очками и шестью ассистами. Дабл-дабл оформил боснийский центровой Юсуф Нуркич: 18 очков и 12 подборов.

В составе «Портленда» больше всего очков набрал форвард Джереми Грант — 26. К ним он прибавил четыре подбора и шесть передач. Центровой Деандре Эйтон в матче со своей бывшей командой смог набрать 18 очков и восемь отскоков.