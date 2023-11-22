Результаты игрового дня НБА 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 126:107.
«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 152:157.
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:122 ОТ.
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:107.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 131:99.
По результатам встреч определились две команды, которые обеспечили себе место в плей-офф внутрисезонного турнира. Этими командами стали «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Среди ярких перформансов дня стоит выделить разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона. Сегодня на его счету 37 очков и 16 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он набрал 38 очков и восемь ассистов.
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