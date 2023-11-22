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Результаты игрового дня НБА 22 ноября

Результаты игрового дня НБА 22 ноября
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Сегодня, 22 ноября, состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 126:107.
«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 152:157.
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:122 ОТ.
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:107.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 131:99.

По результатам встреч определились две команды, которые обеспечили себе место в плей-офф внутрисезонного турнира. Этими командами стали «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Среди ярких перформансов дня стоит выделить разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона. Сегодня на его счету 37 очков и 16 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он набрал 38 очков и восемь ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
126 : 107
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Саггс - 18, Вагнер - 17, Энтони - 15, Харрис - 10, Вагнер - 10, Айзек - 9, Океке - 6, Инглс - 6, Блэк - 5, Битадзе - 5, Хьюстан, Скофилд
Торонто Рэпторс: Шрёдер - 24, Сиакам - 16, Барнс - 14, Ануноби - 11, Пёлтль - 10, Флинн - 6, Макдэниелс - 5, Ачиува - 5, Портер - 5, Дик - 3, Буше - 3, Трент-мл. - 3, Темпл - 2
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
152 : 157
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 38, Мюррей - 28, Богданович - 26, Джонсон - 17, Капела - 14, Бей - 12, Хантер - 7, Оконгву - 7, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Фернанду, Мэтьюз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 37, Хилд - 24, Топпин - 21, Матурин - 19, Несмит - 17, Браун - 13, Тёрнер - 11, Смит - 6, Шиппард - 5, Макконнелл - 2, Джексон - 2, Уокер, Нвора
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 122
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 30, Харрис - 23, Мелтон - 13, Хаус - 7, Батюм - 5, Рид - 4, Ковингтон - 3, Беверли - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, Аллен - 26, Страс - 20, Мобли - 18, Портер - 12, Ньянг - 12, Томпсон - 2, ЛеВерт, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 28, Нуркич - 18, Литтл - 13, Гордон - 10, Аллен - 8, Ойбанкс - 7, Окоги - 2, Гудвин - 2, Бэйтс-Диоп - 1, Мету, Бол, Азубуике, Ли
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 26, Брогдон - 19, Эйтон - 18, Шарп - 10, Рит - 10, Уокер - 8, Камара - 7, Мэйс - 6, Мюррэй - 3, Тибулл, Браун, Буей, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 99
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Расселл - 20, Ривз - 19, Джеймс - 17, Вуд - 16, Хатимура - 12, Хэйс - 10, Кристи - 7, Принс - 4, Худ-Скифино, Вандербилт, Реддиш
Юта Джаз: Юртсевен - 18, Коллинс - 15, Секстон - 14, Фонтеккио - 11, Маркканен - 10, Джордж - 9, Кларксон - 7, Хортон-Такер - 6, Данн - 5, Олиник - 4, Саманич, Агбаджи
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