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Букер прокомментировал первую игру против бывшего партнёра по команде Эйтона

Букер прокомментировал первую игру против бывшего партнёра по команде Эйтона
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу игры бывшего партнёра по команде Деандре Эйтона.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 120:107.

Эйтон стал одним из самых результативных игроков встречи, записав в свой актив 18 очков и 8 подборов.

«Было интересно. Кажется, мы впервые сыграли друг друга в регулярном чемпионате? Мы победили, но он отдал борьбе все силы, сражался на площадке. Я это заметил. Считаю, что он должен так играть в каждом матче.

Разговаривали ли мы с ним? Только на площадке», — сказал Букер на YouTube-канале Chaz NBA.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 31 очко и девять результативных передач. Сам Букер отметился 28 очками и шестью ассистами.

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