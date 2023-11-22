Елевич: не исключаю, что игра ЦСКА — УНИКС дойдёт до овертайма

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу предстоящей встречи Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и ЦСКА.

«С нетерпением жду предстоящей игры. Ожидается упорная борьба. Интересно, справится ли УНИКС, если будет играть без Луи Лабери, пропустившего последний матч из‑за повреждения. Француз во многих моментах является стержневым игроком для казанцев. У УНИКСа хорошая команда. Только, к сожалению для них, летом не удалось удержать Хантера, который сейчас хорошо выглядит в «Зените».

У ЦСКА и УНИКСа одинаковые шансы на успех в матче. Обе команды сильные, равные по составам. Очень трудно предсказать, кто может победить. Любопытно будет посмотреть, как тренерские штабы справятся с тактикой. Все будет зависеть от того, кто какие козыри достанет, а козырей у них тоже поровну. Не стал бы исключать, что игра дойдет до овертайма», — приводит слова Елевича «Матч ТВ»