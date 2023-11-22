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«Самара» дома обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Самара» дома обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ
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В Самаре на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Самара» и пермская «Парма». Игру обслуживали судьи Андрей Шарапа из Беларуси, Максим Житлухин из Оренбурга и Антон Сазонов из Москвы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. Ему удалось записать на свой счёт 25 очков и девять голевых передач.

«Самара» после 12 матчей в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ занимает шестое место в турнирной таблице. «Парма», в свою очередь, располагается на 11-й строчке.

Напомним, ответная встреча между «Самарой» и «Пармой» состоится 4 февраля 2024 года. Она будет проведена в Перми.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 83
Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 23, Роберсон - 23, Платонов - 15, Гудумак - 10, Ребич - 5, Далтон - 5, Томпсон - 4, Зверев, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Парма: Риз - 25, Джонсон - 15, Соломон - 14, Ильницкий - 9, Платунов - 8, Халтурин - 6, Абдулбасиров - 3, Тучков - 3, Свинин, Михеев
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