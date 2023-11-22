Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» от «Самары»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Самары» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась сегодня, 22 ноября, в Самаре на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» и завершилась победой хозяев со счётом 85:83.

«Мы ожидали такой жёсткой борьбы, на грани фола. И в третьей четверти «Самара» стала так играть: где-то руками, Ричарду Соломону несколько раз «прилетело» локтем от соперника. Плюс позволили хозяевам взять 13 подборов в нападении: когда мы лишились Соломона, ростер стал чуть меньше. И всё равно подбор нужно было забирать. Мы боролись до конца, а ключевым стал момент, когда мы получили 3 очка при «+1»: где-то ошиблись, сместились вдвоём на одного игрока.

Но хочу отметить своих ребят: они боролись до конца, в каком бы ростере мы ни оставались, они всё отдали, чтобы бороться за победу. Мы проявили характер, но стоило чуть умнее сыграть в ключевом моменте. Все играли сердцем, играли за команду. Главная задача сейчас — восстановиться и быть готовыми к следующим матчам», – приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».