Тренер «Самары» – о победе над «Пармой»: мы можем играть лучше

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Пармой». Встреча Единой лиги ВТБ состоялась сегодня в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 85:83.

«Поздравляю мою команду за третью и четвёртую четверти. Мы такая команда: без защиты не можем играть хорошо. Первые две четверти защита была очень плохой, мы не контролировали ничего. 49 очков за две четверти — это слишком, серьезная команда не может так играть. Поговорили в перерыве, нам нужно было понять, как вернуться в игру. Нужно было терпеть на площадке, терпеть до конца игры. Когда мы вели 6 очков в концовке, говорили: не дать бросить 3 очка! — и получили два раза по 3 очка. Это концентрация. В серьёзном баскетболе не может быть таких ошибок.

Слава богу мы выиграли очень важный для нас матч. Но у нас снова проблемы с травмами: сегодня не играл Хокинс. С начала сезона мы провели в оптимальном составе только один матч — предыдущий с «Уралмашем». Это проблема. Мы можем как команда играть лучше. И будем стараться каждый матч играть всё лучше и лучше», – приводит слова специалиста пресс-служба «Самары».