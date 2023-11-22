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Тренер «Самары» – о победе над «Пармой»: мы можем играть лучше

Тренер «Самары» – о победе над «Пармой»: мы можем играть лучше
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Пармой». Встреча Единой лиги ВТБ состоялась сегодня в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 85:83.

«Поздравляю мою команду за третью и четвёртую четверти. Мы такая команда: без защиты не можем играть хорошо. Первые две четверти защита была очень плохой, мы не контролировали ничего. 49 очков за две четверти — это слишком, серьезная команда не может так играть. Поговорили в перерыве, нам нужно было понять, как вернуться в игру. Нужно было терпеть на площадке, терпеть до конца игры. Когда мы вели 6 очков в концовке, говорили: не дать бросить 3 очка! — и получили два раза по 3 очка. Это концентрация. В серьёзном баскетболе не может быть таких ошибок.

Слава богу мы выиграли очень важный для нас матч. Но у нас снова проблемы с травмами: сегодня не играл Хокинс. С начала сезона мы провели в оптимальном составе только один матч — предыдущий с «Уралмашем». Это проблема. Мы можем как команда играть лучше. И будем стараться каждый матч играть всё лучше и лучше», – приводит слова специалиста пресс-служба «Самары».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 83
Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 23, Роберсон - 23, Платонов - 15, Гудумак - 10, Ребич - 5, Далтон - 5, Томпсон - 4, Зверев, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Парма: Риз - 25, Джонсон - 15, Соломон - 14, Ильницкий - 9, Платунов - 8, Халтурин - 6, Абдулбасиров - 3, Тучков - 3, Свинин, Михеев
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