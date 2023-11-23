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Трёхочковое попадание Ильи Платонова принесло победу «Самаре» в матче с «Пармой» в ЕЛ ВТБ

Трёхочковое попадание Ильи Платонова принесло победу «Самаре» в матче с «Пармой» в ЕЛ ВТБ
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Лёгкий форвард «Самары» Илья Платонов принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари», в котором его команда одержала победу со счётом 85:83.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Примечательно, что при счёте 82:83 в пользу гостей Платонов получил передачу от разыгрывающего Джастина Роберсона и попал свободный трёхочковых бросок, который вывел «Самару» вперёд — 85:83. Отметим, что счёт до конца основного времени не изменился.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

В нынешнем сезоне 25-летний Платонов принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 6,8 очка, 1,6 подбора и 0,8 результативной передачи при проценте двухочковых бросков с игры 58,8, трёхочковых – 55,2.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 83
Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 23, Роберсон - 23, Платонов - 15, Гудумак - 10, Ребич - 5, Далтон - 5, Томпсон - 4, Зверев, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Парма: Риз - 25, Джонсон - 15, Соломон - 14, Ильницкий - 9, Платунов - 8, Халтурин - 6, Абдулбасиров - 3, Тучков - 3, Свинин, Михеев
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