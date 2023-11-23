Трёхочковое попадание Ильи Платонова принесло победу «Самаре» в матче с «Пармой» в ЕЛ ВТБ

Лёгкий форвард «Самары» Илья Платонов принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари», в котором его команда одержала победу со счётом 85:83.

Примечательно, что при счёте 82:83 в пользу гостей Платонов получил передачу от разыгрывающего Джастина Роберсона и попал свободный трёхочковых бросок, который вывел «Самару» вперёд — 85:83. Отметим, что счёт до конца основного времени не изменился.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

В нынешнем сезоне 25-летний Платонов принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 6,8 очка, 1,6 подбора и 0,8 результативной передачи при проценте двухочковых бросков с игры 58,8, трёхочковых – 55,2.