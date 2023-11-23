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В сети появились откровенные фотографии Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой

В сети появились откровенные фотографии Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой
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Австралийский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди попал в скандал в связи с обнарушением в социальных сетях его фотографий с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой.

На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Гидди обнимает девушку за шею. На другом видео слышно, как Гидди называет Лив Кук своей девушкой. Также ранее в соцсети X (ранее Twitter) Гидди опубликовал публикацию, в которой было написано: «Я и моя девочка собираемся ко мне». На момент публикации новости, пост Гидди в соцсети удалён.

Помимо перечисленных фактов, также известно о публикации Лив Кук в Snapchat, которую она подписала следующим образом: «Только что потрахалась с Джошем Гидди».

Джош Гидди уже убрал фотографии профиля на своей странице в социальных сетях и закрыл доступ к комментариям.

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