Какие санкции стоит применить НБА по отношению к Джошу Гидди, если вина не будет доказана?

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой. Её зовут Лив Кук и, по неподтверждённой информации, она учится в школе и ей 15 лет.

Тем не менее до сих сложно установить, что могут доказать «слитые» материалы, был ли у них роман, был ли сексуальный контакт между людьми, был ли один и тот же человек на всех фото и видеозаписях. Мы хотим знать ваше мнение, как должна поступить НБА в случае, если Гидди не будет осуждён ввиду недостаточного количества доказательств?

В нынешнем сезоне Джош в среднем набирает 12,3 очка, 5,7 подбора и 4,5 результативной передачи.