Стефен Карри раскрыл, что сказал судье Фостеру после удаления Криса Пола

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об инциденте между судьёй Скоттом Фостером и его товарищем по команде, разыгрывающим Крисом Полом. Ранее Пол заявил, что Фостер удалил его с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» из-за личных разногласий.

«Очевидно, нам нужен был Крис Пол. Не хватало его лидерских качеств и того, как он управляет игрой. Мне всё это не нравится. Знаю, что есть предыстория и всё такое. Но это не должно было проявляться. Я сказал это Скотту после того, как он удалил его. Эти два парня разговаривали, высказывая свою правду. Но давайте просто поиграем в баскетбол», — сказал Карри на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Финиксом» и «Голден Стэйт» закончился победой «Санз» со счётом 123:115.