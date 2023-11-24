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Стефен Карри раскрыл, что сказал судье Фостеру после удаления Криса Пола

Стефен Карри раскрыл, что сказал судье Фостеру после удаления Криса Пола
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об инциденте между судьёй Скоттом Фостером и его товарищем по команде, разыгрывающим Крисом Полом. Ранее Пол заявил, что Фостер удалил его с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» из-за личных разногласий.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Очевидно, нам нужен был Крис Пол. Не хватало его лидерских качеств и того, как он управляет игрой. Мне всё это не нравится. Знаю, что есть предыстория и всё такое. Но это не должно было проявляться. Я сказал это Скотту после того, как он удалил его. Эти два парня разговаривали, высказывая свою правду. Но давайте просто поиграем в баскетбол», — сказал Карри на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Финиксом» и «Голден Стэйт» закончился победой «Санз» со счётом 123:115.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 25, Гордон - 13, Окоги - 12, Литтл - 10, Аллен - 9, Нуркич - 9, Ойбанкс - 6, Мету - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Шарич - 17, Карри - 16, Уиггинс - 11, Подзиемски - 10, Муди - 8, Куминга - 7, Пол - 6, Луни - 6, Джексон-Дэвис - 6, Джозеф - 3, Santos - 2, Грин
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