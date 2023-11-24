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Сборная Литвы определилась с главным тренером на период отборочных матчей Евробаскета

Сборная Литвы определилась с главным тренером на период отборочных матчей Евробаскета
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39-летний специалист Гедрюс Зибенас станет главным тренером сборной Литвы во время отборочных матчей Евробаскета. Об этом информирует Basket News. Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено 11 декабря после заседания комитета Литовской федерации баскетбола. Сейчас Зибенас является наставником вильнюсского «Ритаса».

При этом сообщается, что Казис Максвитис будет занимать пост главного тренера национальной команды Литвы во время главного турнира Евробаскета, если сборная пройдёт квалификацию. В настоящий момент Максвитис является наставником «Жальгириса».

В отборочном цикле Евробаскета литовские игроки сыграют со сборной Польши (23 февраля) и национальной командой Эстонии (26 февраля).

Евробаскет-2025 состоится в четырёх странах. Хозяевами турнира станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Отборочные матчи будут сыграны в три окна: 19–27 февраля 2024 года, 18–26 ноября 2024 года и 17–25 февраля 2025 года.

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