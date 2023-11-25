«Хьюстон» нанёс действующему чемпиону «Денверу» четвёртое поражение в последних пяти играх

Сегодня, 25 ноября, в Хьюстоне (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 105:86.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Сегодня на его счету 38 очков, 19 подборов и восемь результативных передач. Хорошую игру в атаке показал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп. В его активе 20 очков и пять отскоков.

Лучшим снайпером «Хьюстона» в этом матче стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 25 очков и шесть подборов. Немного не хватило до трипл-дабла турецкому центровому Алперену Шенгюну: 21 очко, 14 подборов и восемь передач. Таким образом, «Наггетс» проиграли четыре из пяти своих последних матчей.