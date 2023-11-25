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«Хьюстон» нанёс действующему чемпиону «Денверу» четвёртое поражение в последних пяти играх

«Хьюстон» нанёс действующему чемпиону «Денверу» четвёртое поражение в последних пяти играх
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Сегодня, 25 ноября, в Хьюстоне (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 105:86.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Сегодня на его счету 38 очков, 19 подборов и восемь результативных передач. Хорошую игру в атаке показал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп. В его активе 20 очков и пять отскоков.

Лучшим снайпером «Хьюстона» в этом матче стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 25 очков и шесть подборов. Немного не хватило до трипл-дабла турецкому центровому Алперену Шенгюну: 21 очко, 14 подборов и восемь передач. Таким образом, «Наггетс» проиграли четыре из пяти своих последних матчей.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
105 : 86
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Смит II - 16, Брукс - 8, Холидей - 7, Исон - 7, Тэйт - 4, Ландейл, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Колдуэлл-Поуп - 20, Портер - 14, Браун - 7, Холидэй - 3, Джексон - 2, Гордон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
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