35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 22 очка

Сегодня, 25 ноября, в Сан-Франциско на арене «Чейз-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 118:112.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету сегодня 35 очков и шесть результативных передач. Ещё три его партнёра по команде набрали 10 или более очков: Дарио Шарич (17), Клэй Томпсон (15) и Эндрю Уиггинс (10).

В составе «Сан-Антонио» три игрока смогли преодолеть отметку в 20 очков. Защитник Девин Васселл набрал 24 очка и сделал четыре подбора. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма отметился 22 очками и девятью подборами. Форвард Келдон Джонсон оформил дабл-дабл: 22 очка и 12 отскоков.