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35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 22 очка

35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 22 очка
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Сегодня, 25 ноября, в Сан-Франциско на арене «Чейз-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 118:112.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету сегодня 35 очков и шесть результативных передач. Ещё три его партнёра по команде набрали 10 или более очков: Дарио Шарич (17), Клэй Томпсон (15) и Эндрю Уиггинс (10).

В составе «Сан-Антонио» три игрока смогли преодолеть отметку в 20 очков. Защитник Девин Васселл набрал 24 очка и сделал четыре подбора. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма отметился 22 очками и девятью подборами. Форвард Келдон Джонсон оформил дабл-дабл: 22 очка и 12 отскоков.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Шарич - 20, Томпсон - 15, Куминга - 12, Уиггинс - 10, Муди - 9, Луни - 6, Пол - 5, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф, Подзиемски, Santos, Грин
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 24, Вембаньяма - 22, Джонсон - 22, Осман - 11, Сохан - 7, Макдермотт - 7, Джонс - 7, Брэнэм - 6, Коллинс - 6, Грэм, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
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