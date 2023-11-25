Форма Коби Брайанта с его последней игры в карьере выставлена на аукцион

Полная форма Коби Брайанта — от майки до кроссовок Nike — которую носил легенда НБА во время последней игры в его исторической карьере, теперь выставлена ​​на аукцион, и ожидается, что эти предметы будут проданы более чем за $ 500 тыс., сообщает TMZ.

Также на аукционе SCP будут представлены и другие вещи из карьеры легендарного баскетболиста: мяч с автографом игрока со знаменитой игры на «Мэдисон Сквер Гарден», где Брайант набрал 61 очко, и чемпионское кольцо, подаренное отцу Коби.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы в Калабасасе. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, была его 13-летняя дочь Джанна и шесть друзей семьи.

За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин – 2008, Лондон – 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).