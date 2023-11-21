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Легендарные игроки НБА, чей последний матч стал разочарованием: Яо Мин, Дикембе Мутомбо, Стив Нэш, Трэйси Макгрэди

Не всем быть как Коби Брайант. Легенды, чьи последние матчи в НБА стали разочарованием
Арина Ершова
Последние провальные матчи легенд НБА
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Игры, о которых им не захочется вспоминать.

Наверное, каждому именитому баскетболисту хотелось бы завершить свою грандиозную карьеру так же, как её завершил Коби Брайант, который в своём последнем матче набрал 60 очков и собрал стоячие овации на родной арене в Лос-Анджелесе. Но далеко не всем предоставляется такая возможность — ведь даже самым ярким звёздам из мира НБА суждено когда-нибудь погаснуть. Возраст, травмы и прочие трудности зачастую не позволяют уйти на своих условиях.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти легендарных баскетболистах, чья последняя игра в НБА получилась если не бесславной, то, мягко говоря, разочаровывающей.

Дикембе Мутомбо

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов, 0 блоков, «-2» за 1.40.

Получивший травму Дикембе Мутомбо, 2009 год

Получивший травму Дикембе Мутомбо, 2009 год

Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Дикембе Мутомбо был одним из лучших защитных и подбирающих игроков эпохи 90-х. В сумме он пять раз становился лидером сезона НБА по блокам и собранным отскокам, а также получил четыре награды DPOY. Впечатляющая карьера конголезца продолжалась целых 18 лет, но оборвалась на минорной ноте.

Мутомбо появился на площадке во втором матче первого раунда плей-офф с «Портлендом», который состоялся 21 апреля 2009 года. Он отыграл всего 100 секунд и не отметился ни одним индивидуальным действием, кроме персонального фола, в результате которого заработал роковую травму.

Центровой боролся за позицию под кольцом с Грегом Оденом, но в итоге оказался на паркете. Он схватился за колено, перекатывался по паркету и даже заплакал, а площадку покидал уже на каталке. Так, из-за разрыва сухожилия квадрицепса Мутомбо был вынужден закончить с баскетболом в возрасте 42 лет.

«Это не то, что я планировал. Но у меня была прекрасная карьера, и я оставался без травм. Я должен уйти с высоко поднятой головой, не разочаровываясь и ни о чем не жалея. За эти 18 лет было много вещей, за которые я могу быть благодарен. Я выходил в финал НБА, получил награду DPOY, становился лидером сезона по блокам. Я буду улыбаться и радоваться всем своим достижениям.

Никто никогда не думал, что Большого парня будут выносить с арены. Я уходил как раненый солдат. Думаю, это было одно из лучших воспоминаний — отдать себя ради этой лиги, своей команды и своих напарников», — сказал он в 2009-м.

Момент Мутомбо с Джорданом:
«Это для тебя, малыш». Джордан изящно посмеялся над одним из главных гигантов НБА. Видео
«Это для тебя, малыш». Джордан изящно посмеялся над одним из главных гигантов НБА. Видео

Яо Мин

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 1 подбор, 0 передач, 0 перехватов, 1 блок-шот, «-2» за 6.14.

Яо Мин в составе «Хьюстона», 2010 год

Яо Мин в составе «Хьюстона», 2010 год

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Травму Мутомбо своими глазами наблюдал Яо Мин — первый номер драфта–2002, который является настоящей легендой «Хьюстон Рокетс». Там он провёл все девять лет своей заокеанской карьеры, которая в итоге завершилась преждевременно (и довольно грустно).

Свой последний матч в НБА Мин провёл 10 ноября 2010-го. Это была игра с «Вашингтоном», которую его «Хьюстон» проиграл со счётом 91:98. Сам центровой провёл на паркете всего шесть минут, за которые не сделал ни одного броска с игры, но записал на свой счёт по одному подбору и блоку.

На тот момент «Рокетс» уже пришлось ограничить игровое время Мина до 24 минут и не использовать его в бэк-ту-бэках, так как годом ранее звёздный игрок перенёс операцию на стопе и пропустил целый сезон. Но в «Хьюстоне» верили, что смогут сохранить его здоровым в долгосрочной перспективе — как-никак Яо Мину на тот момент было всего 30 лет.

Увы, в той самой игре с «Уизардс» он досрочно покинул площадку после того, как травмировал левый голеностоп. Изначально предполагалось, что Яо пропустит как минимум неделю. Потом срок восстановления отодвинули ещё на несколько, а затем у него выявили стрессовый перелом костей голени. В январе 2011-го баскетболист перенёс операцию и выбыл до конца сезона, который стал для него последним.

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Трэйси Макгрэди

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/2 с игры), 2 подбора, 3 передачи, 0 блоков, 0 перехватов, «+10» за 6.39.

Трэйси Макгрэди во время финальной серии, 2013 год

Трэйси Макгрэди во время финальной серии, 2013 год

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Начиная с 2001 года, когда Трэйси Макгрэди получил приз самому развивающемуся игроку в НБА, он входил в число лучших вингов своей эпохи. Макгрэди дважды подряд становился лидером сезона по результативности, в тех же сезонах включался в первую символическую пятёрку, а также семь раз выбирался на Матч всех звёзд. При этом до самого последнего своего сезона Ти-Мэк ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф.

Но такая возможность предоставилась ему в «Сан-Антонио», уже после того, как он на закате карьеры провёл целый сезон в Китае. В апреле 2013-го «Спёрс» подписали Макгрэди в качестве усиления к постсезону. В итоге он провёл за команду шесть матчей, два из которых — в финале против «Майами» Леброна Джеймса, Криса Боша и Дуэйна Уэйда.

Мало того, что тогда «шпоры» проиграли в семи матчах, последняя игра 34-летнего Трэйси в НБА получилась незапоминающейся: два промаха, два подбора и две передачи за менее чем семь минут на площадке. Забавно, что при этом он выступал за «Сан-Антонио», против которого в своё время набрал легендарные 13 очков за 33 секунды.

Стив Нэш

Статистика в последнем матче: 3 очка (1/2 с игры), 3 подбора, 5 передач, 0 перехватов, 0 блоков, 1 потеря, «+2» за 13.10.

Стив Нэш в составе «Лейкерс», 2013 год

Стив Нэш в составе «Лейкерс», 2013 год

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Большинство достижений Стива Нэша, одного из величайших плеймейкеров в истории НБА, пришлось на его период в «Финиксе», где его 13-й номер выведен из обращения. Однако свою игровую карьеру он завершал в Лос-Анджелесе: Нэш пополнил звёздный состав «Лейкерс» в 2012-м и должен был помочь команде сделать ещё одну заявку на чемпионство, но вернуться на прежний уровень ему помешали травмы.

Спустя год, в сезоне-2013/2014, ситуация для разыгрывающего усугубилась. В том чемпионате он появился на площадке всего в 15 матчах и оказался вне стартовой пятёрки впервые с 1999 года. Несмотря на это, и «Лейкерс», и сам Нэш верили, что он проведёт в команде ещё год, после чего завершит карьеру. Однако из-за травмы спины 40-летний защитник так и не начал свой 19-й сезон в НБА.

Его последняя игра состоялась 8 апреля 2014-го. Тогда «Лейкерс», шедшие предпоследними в Западной конференции с балансом 25-53, проиграли «Хьюстону» с разницей в 15 очков. Сам Нэш хоть и отдал пять передач, но набрал всего три очка и отыграл только 13 минут. Не самое яркое завершение карьеры для легенды.

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Шакил О'Нил

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 0 передач, 0 подборов, 0 перехватов, 0 блоков, 2 персональных фола, «-2» за 3.31.

Шакил О'Нил (слева) в составе «Бостона», 2010 год

Шакил О'Нил (слева) в составе «Бостона», 2010 год

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил был одним из самых доминирующих игроков в истории и выступал на высочайшем уровне вплоть до 36 лет. После этого возраст и травмы начали давать о себе знать, и уже к 38 годам легендарный центровой завершил карьеру.

Свой последний сезон он провёл в составе «Бостона», отыграв всего 37 матчей из-за проблем с правой ногой: колено, бедро, голень, ахиллово сухожилие — повреждений была целая россыпь. Из-за этого О'Нилу неоднократно делали уколы кортизона.

Тем не менее в «Селтикс» продолжали верить, что он заменит на позиции центрового обменянного в дедлайн Кендрика Перкинса. Однако Шак пропустил концовку регулярки и вернулся в строй в ходе второго раунда плей-офф сезона-2010/2011. Тогда соперником команды как раз был «Майами Хит», в составе которого О'Нил несколькими годами ранее завоевал чемпионский перстень.

Свой последний матч он провёл 9 мая 2011 года. В статистической линейке Дизеля было пять гордых нулей, и в сумме он отыграл только три с лишним минуты. Это был четвёртый матч серии, в которой «Бостон» уступил со счётом 1-4. Спустя три недели О'Нил публично объявил об уходе из баскетбола.

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