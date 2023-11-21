Не всем быть как Коби Брайант. Легенды, чьи последние матчи в НБА стали разочарованием

Наверное, каждому именитому баскетболисту хотелось бы завершить свою грандиозную карьеру так же, как её завершил Коби Брайант, который в своём последнем матче набрал 60 очков и собрал стоячие овации на родной арене в Лос-Анджелесе. Но далеко не всем предоставляется такая возможность — ведь даже самым ярким звёздам из мира НБА суждено когда-нибудь погаснуть. Возраст, травмы и прочие трудности зачастую не позволяют уйти на своих условиях.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти легендарных баскетболистах, чья последняя игра в НБА получилась если не бесславной, то, мягко говоря, разочаровывающей.

Дикембе Мутомбо

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов, 0 блоков, «-2» за 1.40.

Получивший травму Дикембе Мутомбо, 2009 год Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Дикембе Мутомбо был одним из лучших защитных и подбирающих игроков эпохи 90-х. В сумме он пять раз становился лидером сезона НБА по блокам и собранным отскокам, а также получил четыре награды DPOY. Впечатляющая карьера конголезца продолжалась целых 18 лет, но оборвалась на минорной ноте.

Мутомбо появился на площадке во втором матче первого раунда плей-офф с «Портлендом», который состоялся 21 апреля 2009 года. Он отыграл всего 100 секунд и не отметился ни одним индивидуальным действием, кроме персонального фола, в результате которого заработал роковую травму.

Центровой боролся за позицию под кольцом с Грегом Оденом, но в итоге оказался на паркете. Он схватился за колено, перекатывался по паркету и даже заплакал, а площадку покидал уже на каталке. Так, из-за разрыва сухожилия квадрицепса Мутомбо был вынужден закончить с баскетболом в возрасте 42 лет.

«Это не то, что я планировал. Но у меня была прекрасная карьера, и я оставался без травм. Я должен уйти с высоко поднятой головой, не разочаровываясь и ни о чем не жалея. За эти 18 лет было много вещей, за которые я могу быть благодарен. Я выходил в финал НБА, получил награду DPOY, становился лидером сезона по блокам. Я буду улыбаться и радоваться всем своим достижениям.

Никто никогда не думал, что Большого парня будут выносить с арены. Я уходил как раненый солдат. Думаю, это было одно из лучших воспоминаний — отдать себя ради этой лиги, своей команды и своих напарников», — сказал он в 2009-м.

Яо Мин

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 1 подбор, 0 передач, 0 перехватов, 1 блок-шот, «-2» за 6.14.

Яо Мин в составе «Хьюстона», 2010 год Фото: Jeff Gross/Getty Images

Травму Мутомбо своими глазами наблюдал Яо Мин — первый номер драфта–2002, который является настоящей легендой «Хьюстон Рокетс». Там он провёл все девять лет своей заокеанской карьеры, которая в итоге завершилась преждевременно (и довольно грустно).

Свой последний матч в НБА Мин провёл 10 ноября 2010-го. Это была игра с «Вашингтоном», которую его «Хьюстон» проиграл со счётом 91:98. Сам центровой провёл на паркете всего шесть минут, за которые не сделал ни одного броска с игры, но записал на свой счёт по одному подбору и блоку.

На тот момент «Рокетс» уже пришлось ограничить игровое время Мина до 24 минут и не использовать его в бэк-ту-бэках, так как годом ранее звёздный игрок перенёс операцию на стопе и пропустил целый сезон. Но в «Хьюстоне» верили, что смогут сохранить его здоровым в долгосрочной перспективе — как-никак Яо Мину на тот момент было всего 30 лет.

Увы, в той самой игре с «Уизардс» он досрочно покинул площадку после того, как травмировал левый голеностоп. Изначально предполагалось, что Яо пропустит как минимум неделю. Потом срок восстановления отодвинули ещё на несколько, а затем у него выявили стрессовый перелом костей голени. В январе 2011-го баскетболист перенёс операцию и выбыл до конца сезона, который стал для него последним.

Трэйси Макгрэди

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/2 с игры), 2 подбора, 3 передачи, 0 блоков, 0 перехватов, «+10» за 6.39.

Трэйси Макгрэди во время финальной серии, 2013 год Фото: Christian Petersen/Getty Images

Начиная с 2001 года, когда Трэйси Макгрэди получил приз самому развивающемуся игроку в НБА, он входил в число лучших вингов своей эпохи. Макгрэди дважды подряд становился лидером сезона по результативности, в тех же сезонах включался в первую символическую пятёрку, а также семь раз выбирался на Матч всех звёзд. При этом до самого последнего своего сезона Ти-Мэк ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф.

Но такая возможность предоставилась ему в «Сан-Антонио», уже после того, как он на закате карьеры провёл целый сезон в Китае. В апреле 2013-го «Спёрс» подписали Макгрэди в качестве усиления к постсезону. В итоге он провёл за команду шесть матчей, два из которых — в финале против «Майами» Леброна Джеймса, Криса Боша и Дуэйна Уэйда.

Мало того, что тогда «шпоры» проиграли в семи матчах, последняя игра 34-летнего Трэйси в НБА получилась незапоминающейся: два промаха, два подбора и две передачи за менее чем семь минут на площадке. Забавно, что при этом он выступал за «Сан-Антонио», против которого в своё время набрал легендарные 13 очков за 33 секунды.

Стив Нэш

Статистика в последнем матче: 3 очка (1/2 с игры), 3 подбора, 5 передач, 0 перехватов, 0 блоков, 1 потеря, «+2» за 13.10.

Стив Нэш в составе «Лейкерс», 2013 год Фото: Jeff Gross/Getty Images

Большинство достижений Стива Нэша, одного из величайших плеймейкеров в истории НБА, пришлось на его период в «Финиксе», где его 13-й номер выведен из обращения. Однако свою игровую карьеру он завершал в Лос-Анджелесе: Нэш пополнил звёздный состав «Лейкерс» в 2012-м и должен был помочь команде сделать ещё одну заявку на чемпионство, но вернуться на прежний уровень ему помешали травмы.

Спустя год, в сезоне-2013/2014, ситуация для разыгрывающего усугубилась. В том чемпионате он появился на площадке всего в 15 матчах и оказался вне стартовой пятёрки впервые с 1999 года. Несмотря на это, и «Лейкерс», и сам Нэш верили, что он проведёт в команде ещё год, после чего завершит карьеру. Однако из-за травмы спины 40-летний защитник так и не начал свой 19-й сезон в НБА.

Его последняя игра состоялась 8 апреля 2014-го. Тогда «Лейкерс», шедшие предпоследними в Западной конференции с балансом 25-53, проиграли «Хьюстону» с разницей в 15 очков. Сам Нэш хоть и отдал пять передач, но набрал всего три очка и отыграл только 13 минут. Не самое яркое завершение карьеры для легенды.

Шакил О'Нил

Статистика в последнем матче: 0 очков (0/0 с игры), 0 передач, 0 подборов, 0 перехватов, 0 блоков, 2 персональных фола, «-2» за 3.31.

Шакил О'Нил (слева) в составе «Бостона», 2010 год Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил был одним из самых доминирующих игроков в истории и выступал на высочайшем уровне вплоть до 36 лет. После этого возраст и травмы начали давать о себе знать, и уже к 38 годам легендарный центровой завершил карьеру.

Свой последний сезон он провёл в составе «Бостона», отыграв всего 37 матчей из-за проблем с правой ногой: колено, бедро, голень, ахиллово сухожилие — повреждений была целая россыпь. Из-за этого О'Нилу неоднократно делали уколы кортизона.

Тем не менее в «Селтикс» продолжали верить, что он заменит на позиции центрового обменянного в дедлайн Кендрика Перкинса. Однако Шак пропустил концовку регулярки и вернулся в строй в ходе второго раунда плей-офф сезона-2010/2011. Тогда соперником команды как раз был «Майами Хит», в составе которого О'Нил несколькими годами ранее завоевал чемпионский перстень.

Свой последний матч он провёл 9 мая 2011 года. В статистической линейке Дизеля было пять гордых нулей, и в сумме он отыграл только три с лишним минуты. Это был четвёртый матч серии, в которой «Бостон» уступил со счётом 1-4. Спустя три недели О'Нил публично объявил об уходе из баскетбола.