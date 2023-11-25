Напарник Виктора Вембаньямы отметил увеличившееся внимание к команде со стороны медиа

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Зак Коллинс рассказал о повышенном внимании со стороны медиа в связи с тем, что в начале сезона-2023/2024 к команде присоединился 19-летний француз Виктор Вембаньяма.

«Сейчас шума гораздо больше, чем мы привыкли. Даже в первый год, когда я играл за «Спёрс», в нашей команде были большие имена. Деджонте Дашон Мюррей, Лонни Уокер — у нас были довольно известные ребята. Медиа присутствовали, но в Сан-Антонио, а не в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке.

Теперь такое ощущение, что за каждой игрой, за каждой разминкой наблюдают миллионы камер. Присутствуют миллионы репортёров, и все они нацелены на Виктора. К этому нужно привыкнуть, однако в то же время вы этого хотите. Вы хотите дополнительного давления и таких ожиданий. Это означает, что люди обращают внимание», — сказал Коллинс в подкасте на YouTube-канале The Hoop Chat.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы: