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Тренер «Майами Хит» назвал паркет на стадионе «Кливленда» опасным после травмы Дрю Смита

Тренер «Майами Хит» назвал паркет на стадионе «Кливленда» опасным после травмы Дрю Смита
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Тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после травмы защитника Дрю Смита высказался о качестве паркета на домашнем стадионе «Кливленд Кавальерс». Напомним, в игре, прошедшей 23 ноября на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» защитник приземлился на участок, где под ним провалился пол. Вероятнее всего, Дрю Смиту придётся пропустить оставшуюся часть сезона.

«Это опасный паркет. Я не привожу историю травм здесь, но в предыдущие несколько лет было несколько случаев, когда ребята оказывались в этом углу. К счастью, раньше никто не страдал, но этого несчастного случая можно было ожидать. Как только он упал вниз, мы все поняли, что, вероятно, произошло — это очень опасно», — приводит слова Споэльстры Cavs Nation.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
96 : 129
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Портер - 16, Гарлэнд - 14, Мобли - 13, ЛеВерт - 12, Ньянг - 11, Меррилл - 9, Страс - 6, Томпсон - 4, Аллен - 4, Бейтс - 3, Мобли - 2, Джонс - 2
Майами Хит: Лоури - 28, Жакез-мл. - 22, Ричардсон - 14, Мартин - 14, Робинсон - 14, Батлер - 10, Хайсмит - 10, Брайант - 10, Робинсон - 7, Смит, Адебайо
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