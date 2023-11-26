Тренер «Майами Хит» назвал паркет на стадионе «Кливленда» опасным после травмы Дрю Смита

Тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после травмы защитника Дрю Смита высказался о качестве паркета на домашнем стадионе «Кливленд Кавальерс». Напомним, в игре, прошедшей 23 ноября на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» защитник приземлился на участок, где под ним провалился пол. Вероятнее всего, Дрю Смиту придётся пропустить оставшуюся часть сезона.

«Это опасный паркет. Я не привожу историю травм здесь, но в предыдущие несколько лет было несколько случаев, когда ребята оказывались в этом углу. К счастью, раньше никто не страдал, но этого несчастного случая можно было ожидать. Как только он упал вниз, мы все поняли, что, вероятно, произошло — это очень опасно», — приводит слова Споэльстры Cavs Nation.