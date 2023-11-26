«Оклахома-Сити» проиграл «Филадельфии» и прервал серию из шести побед подряд

«Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 123:127. Игра состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-арена» в Оклахома-Сити.

«Тандер» прервали серию из шести побед подряд.