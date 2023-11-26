«Оклахома-Сити» проиграл «Филадельфии» и прервал серию из шести побед подряд
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«Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 123:127. Игра состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-арена» в Оклахома-Сити.
«Тандер» прервали серию из шести побед подряд.
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 33, Гилджес-Александер - 31, Джо - 13, Уильямс - 11, Гидди - 10, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Дорт - 5, Дав. Бертанс - 5, Дженг, Покушевски, Уоллес, Манн, Мицич, Сарр
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 28, Харрис - 16, Мелтон - 14, Батюм - 14, Ковингтон - 9, Беверли - 6, Рид - 5, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
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