Результаты игрового дня в НБА 26 ноября

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Сегодня, 26 ноября, состоялись 6 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В самой результативной встрече игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке потерпела поражение от «Филадельфии Сиксерс» со счётом 123:127.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфии Сиксерс» — 123:127.

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 112:97.

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 108:136.

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:121.

«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:100.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 107:88.