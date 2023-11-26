Результаты игрового дня в НБА 26 ноября
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Сегодня, 26 ноября, состоялись 6 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В самой результативной встрече игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке потерпела поражение от «Филадельфии Сиксерс» со счётом 123:127.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфии Сиксерс» — 123:127.
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 112:97.
«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 108:136.
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:121.
«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:100.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 107:88.
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 33, Гилджес-Александер - 31, Джо - 13, Уильямс - 11, Гидди - 10, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Дорт - 5, Дав. Бертанс - 5, Дженг, Покушевски, Уоллес, Манн, Мицич, Сарр
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 28, Харрис - 16, Мелтон - 14, Батюм - 14, Ковингтон - 9, Беверли - 6, Рид - 5, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 97
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Бриджес - 24, Джонсон - 19, Финни-Смит - 16, Динвидди - 14, Клэкстон - 13, Уокер - 8, Уотфорд - 7, О'Нил - 6, Шарп - 4, Миллер-Уайтхэд - 1, Брукс, Джайлс, Клауни
Майами Хит: Мартин - 22, Жакез-мл. - 18, Ричардсон - 11, Суидер - 11, Лоури - 9, Хайсмит - 8, Лав - 8, Кэйн - 7, Брайант - 2, Йович - 1, Батлер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
108 : 136
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Батлер - 13, Шамет - 12, Гэффорд - 12, Кузма - 12, Кисперт - 10, Гилл - 10, Оморуи - 10, Авдия - 9, Кулибали - 7, Мускала - 5, Дэвис - 4, Джонс - 4, Пул
Атланта Хоукс: Янг - 26, Хантер - 20, Богданович - 15, Бей - 13, Капела - 12, Мюррей - 11, Оконгву - 9, Джонсон - 8, Гриффин - 6, Мэтьюз - 6, Фернанду - 5, Миллз - 3, Форрест - 2, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Аллен - 21, Мобли - 18, Страс - 13, Ньянг - 13, Портер - 11, ЛеВерт - 6, Гарлэнд - 6, Окоро - 5, Меррилл, Томпсон, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 22, Ривз - 15, Вуд - 13, Кристи - 12, Расселл - 10, Хэйс - 10, Принс - 7, Худ-Скифино, Фадж, Льюис, Ходж
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
105 : 100
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Секстон - 16, Джордж - 15, Олиник - 13, Коллинс - 12, Кесслер - 11, Фонтеккио - 10, Агбаджи - 9, Данн - 8, Юртсевен - 6, Хортон-Такер - 5, Саманич
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Хоукинс - 25, Джонс - 13, Альварадо - 13, Валанчюнас - 8, Дэниэлс - 6, Маршалл - 5, Зеллер - 4, Уильямсон, Льюис, Нэнс, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Мэнн - 17, Пауэлл - 15, Уэстбрук - 14, Зубац - 11, Харден - 8, Леонард - 8, Тайс - 5, Хиланд - 3, Диабате - 1, Коффи, Такер, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 12, Уильямс - 5, Харди - 4, Джонс - 4, Карри - 3, Экзам - 2, Пауэлл - 2, Грин, Проспер, Холмс, Моррис
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