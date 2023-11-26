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Йовица Арсич: когда «Уралмаш» полностью в строю, он может обыграть любого соперника

Йовица Арсич: когда «Уралмаш» полностью в строю, он может обыграть любого соперника
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Игра назначена на завтра, 27 ноября.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«У Екатеринбурга в начале сезона были проблемы с травмами, что не позволило играть в удобном для них ритме. Но у «Уралмаша» много хороших русских и иностранных игроков, когда эта команда полностью в строю, она может обыграть любого соперника в лиге.

Понятно, что нам не будет легко, но мы снова попробуем показать свой максимум на площадке. Посмотрим, будет ли этого достаточно для победы», — приводит слова Арсича официальный сайт «Енисея».

Отметим, что в нынешнем сезоне красноярский коллектив одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. На счету «Енисея» 20 очков — это четвёртое место в турнирной таблице на момент публикации новости.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярский край
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