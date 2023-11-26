Йовица Арсич: когда «Уралмаш» полностью в строю, он может обыграть любого соперника

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Игра назначена на завтра, 27 ноября.

«У Екатеринбурга в начале сезона были проблемы с травмами, что не позволило играть в удобном для них ритме. Но у «Уралмаша» много хороших русских и иностранных игроков, когда эта команда полностью в строю, она может обыграть любого соперника в лиге.

Понятно, что нам не будет легко, но мы снова попробуем показать свой максимум на площадке. Посмотрим, будет ли этого достаточно для победы», — приводит слова Арсича официальный сайт «Енисея».

Отметим, что в нынешнем сезоне красноярский коллектив одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. На счету «Енисея» 20 очков — это четвёртое место в турнирной таблице на момент публикации новости.