«Финикс» в гостях обыграл «Нью-Йорк», у Девина Букера 28 очков

Сегодня, 27 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Нью-Йорк Никс» и «Финикс Санз». Гости победили со счётом 116:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 35 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Джулиус Рэндл отметился 28 очками, пятью подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Иммануэль Куикли (18).

Самым результативным игроком в составе «Финикса» стал защитник Девин Букер. Он оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и совершив пять подборов и 11 передач. Другой защитник, Эрик Гордон, отметился 25 очками, двумя подборами и двумя передачами.