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«Финикс» в гостях обыграл «Нью-Йорк», у Девина Букера 28 очков

«Финикс» в гостях обыграл «Нью-Йорк», у Девина Букера 28 очков
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Сегодня, 27 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Нью-Йорк Никс» и «Финикс Санз». Гости победили со счётом 116:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 35 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Джулиус Рэндл отметился 28 очками, пятью подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Иммануэль Куикли (18).

Самым результативным игроком в составе «Финикса» стал защитник Девин Букер. Он оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и совершив пять подборов и 11 передач. Другой защитник, Эрик Гордон, отметился 25 очками, двумя подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 116
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Рэндл - 28, Куикли - 18, Барретт - 9, Хартенштайн - 7, Дивинченцо - 6, Харт - 4, Гримс - 3, Робинсон - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Финикс Санз: Букер - 28, Гордон - 25, Гудвин - 14, Литтл - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Мету - 8, Нуркич - 8, Ватанабэ - 7, Окоги - 3, Ойбанкс - 3, Бол, Азубуике, Ли
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