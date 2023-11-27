«Победа — это главное». В «Руне» показали проморолик к матчу с «Зенитом»

Сегодня, 27 ноября, состоится очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» примет санкт-петербургский «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск.

Пресс-служба московского клуба в своих социальных сетях опубликовала специальный проморолик, посвящённый предстоящей встрече. В частности, «Руна» внедрила пасхалки, которые направлены в большей степени на раскрытие игроков команды.

Видео можно посмотреть на канале ПБК Руна в YouTube.

Отметим, что на данный момент «Руна» занимает седьмое место в турнирной таблице с шестью победами при пяти поражениях — 17 очков. «Зенит», в свою очередь, располагается на третьей строчке — 20 очков — восемь побед и четыре поражения соответственно.