Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Победа — это главное». В «Руне» показали проморолик к матчу с «Зенитом»

«Победа — это главное». В «Руне» показали проморолик к матчу с «Зенитом»
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоится очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» примет санкт-петербургский «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба московского клуба в своих социальных сетях опубликовала специальный проморолик, посвящённый предстоящей встрече. В частности, «Руна» внедрила пасхалки, которые направлены в большей степени на раскрытие игроков команды.

Видео можно посмотреть на канале ПБК Руна в YouTube.

Отметим, что на данный момент «Руна» занимает седьмое место в турнирной таблице с шестью победами при пяти поражениях — 17 очков. «Зенит», в свою очередь, располагается на третьей строчке — 20 очков — восемь побед и четыре поражения соответственно.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android