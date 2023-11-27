Леброн выступил с призывом к НБА после травмы Дрю Смита

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу инцидента с атакующим защитником «Майами Хит» Дрю Смитом. Игрок получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Кливленд Кавальерс» (129:96).

Сообщалось, что игрок выбыл до конца сезона. Ранее наставник «Майами» Эрик Споэльстра назвал паркет «Кливленда» опасным, призвав решить этот вопрос. Леброн солидарен со Споэльстрой.

«Да, лиге следует обратить на это внимание. Они должны решить эту проблему», — приводит слова Джеймса The Athletic.

Младший сын Леброна Брайс попадает со средней и ставит сверху:

Ранее Леброн высказался о возвращении на арену «Кливленда», в составе которого он выиграл чемпионство после возвращения из «Майами».