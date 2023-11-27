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«Астана» прервала трёхматчевую победную серию «Самары» в Единой лиге ВТБ

«Астана» прервала трёхматчевую победную серию «Самары» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Астана» из Казахстана и «Самара». Встреча проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане (Казахстан) и закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 83:66.

Казахстанский клуб выиграл первую половину встречи с разницей в пять очков (37:32), но решающей в матче стала третья четверть, которая завершилась со счётом 24:13 в пользу хозяев. В заключительном отрезке «Астана» не позволила сопернику приблизиться в счёте и довела матч до убедительной победы.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Астаны» Карвел Андерсон, на счету которого 28 очков, четыре подбора и три передачи.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
83 : 66
Самара
Самара
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Канкел, Дэвис, Щербак, Хэмм, Марчук, Хаасе, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин
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