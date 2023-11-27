«Астана» прервала трёхматчевую победную серию «Самары» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Астана» из Казахстана и «Самара». Встреча проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане (Казахстан) и закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 83:66.

Казахстанский клуб выиграл первую половину встречи с разницей в пять очков (37:32), но решающей в матче стала третья четверть, которая завершилась со счётом 24:13 в пользу хозяев. В заключительном отрезке «Астана» не позволила сопернику приблизиться в счёте и довела матч до убедительной победы.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Астаны» Карвел Андерсон, на счету которого 28 очков, четыре подбора и три передачи.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.