Павичевич — о победе над «Енисеем»: такие игры красят баскетбол и радуют всех болельщиков

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич высказался после победы над «Енисеем» (76:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы, несмотря на все проблемы, проявили бойцовские качества и менталитет победителя — это очень сильно радует. И радует не только игроков и меня как тренера, но и радует всех болельщиков. Такие игры красят баскетбол», — приводит слова Павичевича официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Напомним, самым результативным в составе победителей стал американский форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 17 очков, пять подборов и три передачи.

«Уралмаш» одержал семь побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев шесть поражений. На счету «Енисея» восемь побед и пять поражений.