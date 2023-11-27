«Зенит» обыграл «Руну» в выездном матче Единой лиги ВТБ и укрепился на 3-м месте в таблице

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались московская «Руна» и петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Москве и закончилась победой «Зенита» со счётом 97:85.

Хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков. В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка и девять результативных передач.

«Зенит» одержал девять побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев четыре поражения. На счету «Руны» по шесть побед и поражений.