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«Зенит» обыграл «Руну» в выездном матче Единой лиги ВТБ и укрепился на 3-м месте в таблице

«Зенит» обыграл «Руну» в выездном матче Единой лиги ВТБ и укрепился на 3-м месте в таблице
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались московская «Руна» и петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Москве и закончилась победой «Зенита» со счётом 97:85.

Хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков. В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка и девять результативных передач.

«Зенит» одержал девять побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев четыре поражения. На счету «Руны» по шесть побед и поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
85 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Руна: Сопин, Хилл, Малофеев, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
Зенит: Фрейзер, Шевчук, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Клименко, Дублевич, Земский, Зубков, Курич, Хантер
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