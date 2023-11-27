Паскуаль — о победе над «Руной»: знали, что в гостях это будет очень сложный матч

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной» (97:85).

«Спасибо болельщикам, которые приехали сюда — и болельщикам «Зенита», и фанатам «Руны». Надеюсь, все получили удовольствие.

Мы счастливы победить, для нас это было очень важно. Мы встречались с командой, которая проводит отличный сезон и показывает очень хороший баскетбол. Мы знали, что в гостях это будет очень сложный матч. В первой четверти мы не смогли показать тот уровень обороны, который хотели бы показать, но, начиная со второй четверти, мне кажется, в защите и нападении мы начали контролировать матч. Шаг за шагом мы находили себя в нападении, забирали подбор. В конце концов мы смогли закрыть этот матч и забрать важную для нас победу.

Стала ли игра «Руны» сюрпризом для меня? Нет, команда делает отличную работу. Иванович сегодня был особенно хорош в трёхочковых, Походяев тоже. Они всегда набирают очки, но сегодня они, так сказать, набирали очки особенно исправно. Но такое случается, нам нужно «читать» игру, надо понимать, как соперник будет атаковать. Думаю, что и я, и тренер соперников попытались атаковать через слабые места команд друг друга, с этой точки зрения матч был очень хорош. Но мы не были удивлены, потому что мы очень, очень уважаем «Руну»

Как дела с травмированными? У нас нет пятерых игроков, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Это всё «важные» травмы, и мы пытаемся не давить на игроков слишком сильно, ждём день за днём, когда они смогут вернуться на паркет. Поэтому я пока что вам не могу сказать точно, но, возможно, в следующем матче кто-то из них примет участие. Или, по крайней мере, после матча с «Уралмашем», — приводит слова Паскуаля сайт петербургского клуба.