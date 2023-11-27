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Главный тренер «Енисея» прокомментировал поражение от «Уралмаша»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал поражение от «Уралмаша»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» со счётом 73:76.

«У нас были хорошие шансы выиграть этот матч, но мы допустили достаточно много ошибок во второй четверти, и это не позволило нарастить нам отрыв до «+10». В концовке мы совершили много неприятных потерь, удача сегодня была не на нашей стороне», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» одержал семь побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев шесть поражений. На счету «Енисея» восемь побед и пять поражений.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» в Красноярске примет «Самару» 2 декабря.

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