Главный тренер «Енисея» прокомментировал поражение от «Уралмаша»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» со счётом 73:76.

«У нас были хорошие шансы выиграть этот матч, но мы допустили достаточно много ошибок во второй четверти, и это не позволило нарастить нам отрыв до «+10». В концовке мы совершили много неприятных потерь, удача сегодня была не на нашей стороне», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» одержал семь побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев шесть поражений. На счету «Енисея» восемь побед и пять поражений.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» в Красноярске примет «Самару» 2 декабря.