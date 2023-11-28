Тренер «Руны» Эрдоган: мы проиграли несколько матчей и должны снова найти свой ритм

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на своей площадке уступила «Зениту» со счётом 85:97.

«Сегодня мы хорошо сыграли в атаке, но в защите нужно действовать намного жёстче и умнее. Мы проиграли несколько матчей и должны снова найти свой ритм. Сейчас у нас есть некоторые трудности из-за травм. Да, это часть игры, но в полном составе мы способны на многое. Нам нужно продолжать делать максимум, чтобы бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Эрдогана сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» одержал девять побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев четыре поражения. На счету «Руны» шесть побед и шесть поражений.