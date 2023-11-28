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Дражен Анзулович: мы не показали достаточно сильный боевой дух в игре с «Астаной»

Дражен Анзулович: мы не показали достаточно сильный боевой дух в игре с «Астаной»
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (66:83).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Астану» с победой! Сегодня они были лучшей командой. В первой половине мы старались держать разрыв в счёте минимальным, но у нас были проблемы, особенно в нападении, нам не хватало идей, в то время как за счёт игры в защите мы пытались сдерживать соперника.

В третьей четверти, напротив, мы проиграли 24 очка без какого-либо контроля, что стало большим разочарованием. Мы не смогли продемонстрировать достаточно сильный боевой дух в этой игре», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
83 : 66
Самара
Самара
Астана: Андерсон - 28, Хэмм - 14, Джонсон - 11, Дэвис - 11, Хаасе - 9, Канкел - 6, Мурзагалиев - 4, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Самара: Далтон - 12, Томпсон - 9, Ребич - 8, М. Кулагин - 8, Гудумак - 7, Умрихин - 7, Загорац - 6, Платонов - 5, Викторов - 4, Зверев, Разумов
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