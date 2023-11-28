Дражен Анзулович: мы не показали достаточно сильный боевой дух в игре с «Астаной»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (66:83).

«Поздравляю «Астану» с победой! Сегодня они были лучшей командой. В первой половине мы старались держать разрыв в счёте минимальным, но у нас были проблемы, особенно в нападении, нам не хватало идей, в то время как за счёт игры в защите мы пытались сдерживать соперника.

В третьей четверти, напротив, мы проиграли 24 очка без какого-либо контроля, что стало большим разочарованием. Мы не смогли продемонстрировать достаточно сильный боевой дух в этой игре», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.