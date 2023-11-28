Александр Церковный оценил старт «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице.

«Неоднозначно. Мы отлично подготовились к сезону, достаточно уверенно победили и в домашнем Кубке Кондрашина и Белова, и в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Затем началась череда травм, это внесло негативные коррективы в игру команды.

Когда два-три игрока стартовой пятёрки не могут помочь, необходимо фактически заново выстраивать игру команды, искать новые взаимодействия и менять то, что нарабатывалось до старта регулярного сезона. «Зенит» до матча с «Уралмашем» и сейчас — это по сути две разные команды», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.