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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал интервью о поражениях команды и травмах

«Неоднозначный старт сезона». Интервью с гендиректором «Зенита» Александром Церковным
Александр Зотеев
Александр Церковный
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Функционер — о поражениях, давлении на команду и травмах.

Перед стартом сезона-2023/2024 петербургский «Зенит» казался фаворитом Единой лиги ВТБ. Команда сохранила не только главного тренера Хавьера Паскуаля, но и костяк, а также даже сумела усилить состав. В межсезонье команду пополнили Кайл Курич и Боян Дублевич, которые ещё в прошлом сезоне выступали в Евролиге, а также действующий чемпион лиги ВТБ — Винс Хантер.

Сине-бело-голубые убедительно выиграли домашний Кубок Кондрашина и Белова, а также Суперкубок Единой лиги ВТБ. Однако старт сезона получился невнятным. Команда уступила в первых двух домашних матчах, в том числе дебютанту «Уралмашу», а спустя месяц у «Зенита» было четыре поражения при четырех победах. После этого клуб одержал пять побед подряд и сейчас располагается на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Чемпионат» поговорил с генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на актуальные темы.

Трент Фрейзер

Трент Фрейзер

Фото: БК «Зенит»

— Как оцените старт сезона для команды?
— Неоднозначно. Мы отлично подготовились к сезону, достаточно уверенно победили и на домашнем Кубке Кондрашина и Белова, и в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Затем началась череда травм, это внесло негативные коррективы в игру команды. Когда два-три игрока стартовой пятерки не могут помочь, необходимо фактически заново выстраивать игру команды, искать новые взаимодействия и менять то, что нарабатывалось до старта регулярного сезона. «Зенит» до матча с «Уралмашем» и сейчас — это, по сути, две разные команды.

— Если вынести за скобки поражение от «Уралмаша», то «Зенит» в этом сезоне уступил только в матчах с прямыми конкурентами за борьбу в топ-6 — ЦСКА, «Локомотиву» и УНИКСу. Да, в двух из этих встреч не принимал участие Томас Эртель, но давят ли эти поражения на команду?
— Думаю, мы недооценили сверхмотивированного новичка, который проделал очень хорошую работу перед сезоном. Что касается матчей с условными прямыми конкурентами, то в каждом из них мы могли победить, но в решающих моментах в конце игры наши соперники были сильнее. Когда у команды стоят максимальные задачи, то давление — это состояние фактически перманентное, но большинство из нас к этому привыкли. Главное — сделать правильные выводы из любого поражения, чтобы в следующий раз была победа.

— Как обстоят дела с травмированными? Насколько серьезны повреждения у игроков и когда их ждать на паркете?
— Все восстанавливаются, проходят лечение и тренируются по индивидуальной программе. Постепенно каждого будем переводить к тренировкам в общей группе.

— «Зенит» практически не афиширует ситуацию с травмированными. На это есть какая-то причина?
— Информацию о травмах регулярно сообщает наш главный тренер во время пресс-конференций. Когда нужно добавить какие-то подробности, мы сообщаем отдельно. Процесс восстановления игроков может проходить достаточно сложно, и только при возобновлении интенсивных физических нагрузок становится понятна готовность к возвращению на площадку.

К сожалению, так бывает, что прогнозы не совпадают с фактическими сроками восстановления. Поэтому лишний раз не хотим обнадеживать болельщиков, чтобы не вводить в заблуждение. К примеру, мы рассчитывали, что Георгий Жбанов будет готов помочь команде ещё полтора месяца назад, даже официально об этом сообщили. Однако в последний момент выявилась одна скрытая проблема.

— Как оцените игру новичков команды в новом сезоне? Кажется, в межсезонье клубу удалось не повторить прошлогоднюю историю, когда по ходу чемпионата пришлось менять легионеров.
— Время покажет, но я верю в нашу команду.

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