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FIBA продлила решение об отстранении команд из России и Беларуси

FIBA продлила решение об отстранении команд из России и Беларуси
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Сегодня, 28 ноября, состоялось очередное собрание центрального совета Международной федерации баскетбола (FIBA), на котором было принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд. Отмечается, что решение будет оставаться в силе до следующего собрания. Принятое решение распространяется на баскетбольные команды, а также женские и мужские сборные, в том числе и в баскетболе 3х3.

Ранее FIBA принимала решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, а также к квалификации к Евробаскету 2025 года.

Последним крупным турниром, в котором участвовала российская мужская баскетбольная сборная, был чемпионат мира 2019 года, который проходил в Китае, на нём россияне заняли 12-е место.

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