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Чемпион НБА Богут считает, что девушка солгала Гидди о своём возрасте

Чемпион НБА Богут считает, что девушка солгала Гидди о своём возрасте
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Бывший игрок «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 2015 года австралиец Эндрю Богут высказался о своём соотечественнике защитнике «Оклахома-Сити Тандер» Джоше Гидди, которого подозревают в связи с несовершеннолетней.

«Если Джошу было 19, 20, 21 год и он сознательно искал 15-летнюю девочку, это абсолютно отвратительное поведение, я категорически против этого. Но я не думаю, что это так, насколько я понимаю. Если я ошибаюсь, я извинюсь, но я не думаю, что это так. Я думаю, что девочка была моложе. Насколько я понимаю, девушка, о которой идёт речь, солгала о своём возрасте и сказала, что на тот момент она была совершеннолетней.

В команде знали об этом, судя по тому, что мне говорили за последний год. Они считали, что отношения не мешают Джошу играть, и не видели никаких проблем. Ему не предъявлено официальное обвинение. Я не верю, что на данный момент его вообще допрашивала полиция. Я думаю, что это произошло в Калифорнии, где возраст согласия составляет 18 лет, и это действительно ставит вопрос, знал ли Джош, что она несовершеннолетняя», — рассказал Богут в своём подкасте.

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