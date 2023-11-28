Уэстбрук: фанаты думают, что могут говорить всё что хотят, но лично я этого не позволю

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о перепалке с болельщиком во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (104:113).

За 30 секунд до конца матча Уэстбрук выключился из игры и начал перепалку с одним из болельщиков.

«Я хочу сказать, что это очень грустно. Фанаты думают, что могут говорить всё что хотят. Я не собираюсь повторять то, что было сказано, сейчас, потому что это неуместно, но я не позволю им так вести себя со мной.

Просто жаль, что фанаты думают, что им всё может сойти с рук, но лично я этого не позволю. Я понимаю, что фанаты наслаждаются игрой и готовы к чему бы то ни было. Думаю, они чувствуют, что могут говорить что угодно, что это наша работа. Но я бы держался подальше от всех негативных комментариев о семье и тому подобном.

Теперь у меня есть дети, и я понимаю, насколько это важно, – не только я, но и моя фамилия. Понимание того, насколько это важно для моего отца, моего дедушки, моей семьи. Это очень важно. Это то, на чём я настаиваю, ведь уважение – это большая вещь, которую я ценю.

Поэтому я больше не допущу, чтобы эта черта пересекалась. Я стоял за это много лет, и теперь мой сын достаточно взрослый, чтобы знать, что происходит, и спрашивать меня: «Эй, папа, что это значит?» Я буду продолжать стоять на этом, независимо от того, где я нахожусь и что происходит», — приводит слова Уэстбрука ESPN US.