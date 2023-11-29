Разыгрывающий Рустам Мурзагалиев рассказал, что «Астане» необходимо улучшить

Разыгрывающий «Астаны» Рустам Мурзагалиев поделился мыслями по поводу того, что нужно улучшить команде после матча с «Самарой» (83:66).

«Практически всю игру мы держали концентрацию, следовали плану тренерского штаба и, думаю, это сработало. «Самара» играла без двух своих лидеров, без двух легионеров, (Джавонтэ Хокинс и Джастин Роберсон. — Прим. «Чемпионата») и все равно боролась.

Нам дома, по крайней мере сейчас, комфортнее играть, но нам надо брать игры на выезде. Это обязательно, потому, чтобы попасть в плей-офф, нам нужны игры на выезде, победы на выезде, по-любому. Дома играем хорошо, а на выезде надо быть лучше», — приводит слова Мурзагалиева телеграм-канала «Астаны».

В домашних играх «Астана» одержала пять побед и потерпела только одно поражение. В гостевых матчах результат зеркален: одна победа и пять поражений.