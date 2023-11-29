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Разыгрывающий Рустам Мурзагалиев рассказал, что «Астане» необходимо улучшить

Разыгрывающий Рустам Мурзагалиев рассказал, что «Астане» необходимо улучшить
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Разыгрывающий «Астаны» Рустам Мурзагалиев поделился мыслями по поводу того, что нужно улучшить команде после матча с «Самарой» (83:66).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Практически всю игру мы держали концентрацию, следовали плану тренерского штаба и, думаю, это сработало. «Самара» играла без двух своих лидеров, без двух легионеров, (Джавонтэ Хокинс и Джастин Роберсон. — Прим. «Чемпионата») и все равно боролась.

Нам дома, по крайней мере сейчас, комфортнее играть, но нам надо брать игры на выезде. Это обязательно, потому, чтобы попасть в плей-офф, нам нужны игры на выезде, победы на выезде, по-любому. Дома играем хорошо, а на выезде надо быть лучше», — приводит слова Мурзагалиева телеграм-канала «Астаны».

В домашних играх «Астана» одержала пять побед и потерпела только одно поражение. В гостевых матчах результат зеркален: одна победа и пять поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
83 : 66
Самара
Самара
Астана: Андерсон - 28, Хэмм - 14, Джонсон - 11, Дэвис - 11, Хаасе - 9, Канкел - 6, Мурзагалиев - 4, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Самара: Далтон - 12, Томпсон - 9, Ребич - 8, М. Кулагин - 8, Гудумак - 7, Умрихин - 7, Загорац - 6, Платонов - 5, Викторов - 4, Зверев, Разумов
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