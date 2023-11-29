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Джейсон Кидд раскритиковал журналиста за его материалы о «Далласе»

Джейсон Кидд раскритиковал журналиста за его материалы о «Далласе»
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд раскритиковал журналиста Тима Макмэхона за освещение своей команды. По мнению Кидда, журналисту необходимо чаще писать о позитивных вещах.

«Дуэт Луки и Кайри один из лучших. В прошлом году многие хотели акцентировать на нём внимание, но в этом году ситуация поменялась, ведь дела идут хорошо. Напишите же хоть что-то позитивное. Писать позитивные материалы — это нормально. Люди будут читать вашу позитивную чушь. Вы не всегда должны жить негативом. Давайте покажем немного позитивного о парнях, которые делают свою работу каждый вечер. Спокойной ночи», — сказал Кидд на пресс-конференции, после чего покинул её.

Игроки «Даллас Маверикс» отрабатывают броски необычным методом:

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