41 очко Луки Дончича позволил «Далласу» обыграть «Хьюстон»

Сегодня, 29 ноября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 41 очко, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 27 очкам и пятью ассистами. Ещё три игрока набрали 11 очков или более: Деррик Джонс (13), Данте Экзам (12) и Тим Хардуэй.

Лучшим в составе «Хьюстона» был центровой Алперен Шенгюн. Он набрал 31 очко, девять подборов и шесть ассистов. Его пять партнёров набрали 10 очков или более: Диллон Брукс (16), Джабари Смит (16), Джош Грин (12), Тари Исон (11) и Фред Ванвлит (10).