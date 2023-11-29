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41 очко Луки Дончича позволил «Далласу» обыграть «Хьюстон»

41 очко Луки Дончича позволил «Далласу» обыграть «Хьюстон»
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Сегодня, 29 ноября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 119:115.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 41 очко, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 27 очкам и пятью ассистами. Ещё три игрока набрали 11 очков или более: Деррик Джонс (13), Данте Экзам (12) и Тим Хардуэй.

Лучшим в составе «Хьюстона» был центровой Алперен Шенгюн. Он набрал 31 очко, девять подборов и шесть ассистов. Его пять партнёров набрали 10 очков или более: Диллон Брукс (16), Джабари Смит (16), Джош Грин (12), Тари Исон (11) и Фред Ванвлит (10).

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 27, Джонс - 15, Экзам - 12, Хардуэй-младший - 11, Лайвли - 8, Грин - 5, Холмс - 2, Харди, Уильямс, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Брукс - 16, Смит II - 16, Грин - 12, Исон - 11, Ванвлит - 10, Холидей - 8, Грин - 6, Тэйт - 5, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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