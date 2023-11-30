Полиция Ньюпорт-Бич опубликовала заявление о расследовании дела Джоша Гидди

Полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния (США), опубликовала заявление в связи с проведением расследования в адрес разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди, который подозревается в интимной связи с несовершеннолетней.

«Полицейскому управлению Ньюпорт-Бич известно о распространяемой в Сети информации о предполагаемых отношениях между профессиональным баскетболистом Джошем Гидди и несовершеннолетней девушкой. Полицейское управление Ньюпорт-Бич активно ищет дополнительную информацию, связанную с этими обвинениями, и изучает все версии и доказательства для получения фактов по делу.

Департамент полиции Ньюпорт-Бич стремится обеспечить справедливый и тщательный процесс расследования, сохраняя при этом конфиденциальность и достоинство всех участников. Детективы всё ещё проводят активное расследование. Всем, кто может предоставить дополнительную информацию по этому делу, рекомендуется связаться с нами», — приводит текст заявления Basket News.