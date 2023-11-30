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Трипл-дабл Йокича (32+10+15) позволил «Денверу» с вернувшимся Марреем переиграть «Хьюстон»

Трипл-дабл Йокича (32+10+15) позволил «Денверу» с вернувшимся Марреем переиграть «Хьюстон»
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Сегодня, 30 ноября, в Денвере на «Болл-Арене (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 134:124.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 15 результативных передач. Его партнёр по команде Майкл Портер отметился 30 очками, 10 подборами и пятью ассистами. Вернулся после травмы разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 16 очков, шесть отскоков и шесть передач.

В составе «Рокетс» лучшим снайпером оказался Джейлен Грин. В его активе 26 очков, шесть подборов и девять ассистов. Также хорошую игру провёл Алперен Шенгюн, отметившийся 22 очками и семью отскоками.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 124
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 30, Маррей - 16, Джексон - 14, Браун - 11, Холидэй - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Ннаджи - 7, Джордан - 2, Ки - 1, Строутер, Тайсон, Уотсон, Гиллеспи, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Шенгюн - 22, Смит II - 15, Грин - 12, Брукс - 11, Холидей - 9, Уитмор - 8, Ландейл - 6, Баллок - 6, Исон - 4, Хинтон - 3, Уильямс - 2, Сэмюэлс, Марьянович
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