Трипл-дабл Йокича (32+10+15) позволил «Денверу» с вернувшимся Марреем переиграть «Хьюстон»

Сегодня, 30 ноября, в Денвере на «Болл-Арене (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 134:124.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 15 результативных передач. Его партнёр по команде Майкл Портер отметился 30 очками, 10 подборами и пятью ассистами. Вернулся после травмы разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 16 очков, шесть отскоков и шесть передач.

В составе «Рокетс» лучшим снайпером оказался Джейлен Грин. В его активе 26 очков, шесть подборов и девять ассистов. Также хорошую игру провёл Алперен Шенгюн, отметившийся 22 очками и семью отскоками.