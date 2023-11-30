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Д'Анджело Расселл повторил достижение Коби Брайанта

Д'Анджело Расселл повторил достижение Коби Брайанта
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Д'Анджело Расселл стал первым защитником «Лос-Анджелес Лейкерс», набравшим 35 очков при 75% бросков со времен Коби Брайанта. Напомним, сегодня, 30 ноября, в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в итоге одержали гости со счётом 133:107.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету 35 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 28 очков и 16 подборов.

В составе «Детройта» четыре игрока смогли набрать 12 очков или более: Кейд Каннингем (15), Айзея Ливерс (14), Айзея Стюарт (12) и Осар Томпсон (12).

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