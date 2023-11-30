1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 30 ноября и стартовые пятёрки
В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.
17:00: «Астана» — «Руна»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (6-6) — девятое место; «Руна» (6-6) — восьмое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«АСТАНА»
|«РУНА»
|Маркелл Джонсон
|Алекса Раданов
|Дэвин Дэвис
|Джувэн Морган
|Ройс Хэмм
|Никола Иванович
|Максим Марчук
|Илья Попов
|Карвел Андерсон
|Николай Жмако
17:30: «Уралмаш» — «Зенит»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Уралмаш» (7-6) — седьмое место; «Зенит» (9-4) — третье место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«УРАЛМАШ»
|«ЗЕНИТ»
|Антон Глазунов
|Трент Фрэйзер
|Октавиус Эллис
|Сергей Карасев
|Джавонте Даглас
|Андрей Зубков
|Гарретт Нэвелс
|Кайл Курич
|Александр Захаров
|Винс Хантер
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