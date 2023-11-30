1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 30 ноября и стартовые пятёрки

В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.

17:00: «Астана» — «Руна»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Астана» (6-6) — девятое место; «Руна» (6-6) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«АСТАНА» «РУНА» Маркелл Джонсон Алекса Раданов Дэвин Дэвис Джувэн Морган Ройс Хэмм Никола Иванович Максим Марчук Илья Попов Карвел Андерсон Николай Жмако

17:30: «Уралмаш» — «Зенит»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Уралмаш» (7-6) — седьмое место; «Зенит» (9-4) — третье место

Предполагаемые стартовые пятёрки