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Единая лига ВТБ от 30 ноября 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Астана», «Руна», «Уралмаш», «Зенит»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 30 ноября и стартовые пятёрки
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В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

17:00: «Астана» — «Руна»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (6-6) — девятое место; «Руна» (6-6) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«АСТАНА»«РУНА»
Маркелл ДжонсонАлекса Раданов
Дэвин ДэвисДжувэн Морган
Ройс ХэммНикола Иванович
Максим МарчукИлья Попов
Карвел АндерсонНиколай Жмако

17:30: «Уралмаш» — «Зенит»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Уралмаш» (7-6) — седьмое место; «Зенит» (9-4) — третье место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«УРАЛМАШ»«ЗЕНИТ»
Антон ГлазуновТрент Фрэйзер
Октавиус ЭллисСергей Карасев
Джавонте ДагласАндрей Зубков
Гарретт НэвелсКайл Курич
Александр ЗахаровВинс Хантер
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