Все результаты игрового дня НБА 1 декабря

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Сегодня, 1 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 1 декабря. Результаты

«Кливленд Кавальерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 95:103.

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:132.

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 118:112.

«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:129.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 133:110.

«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 120:113 ОТ.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» — 135:137.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 101:90.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:114.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Атланты» Трея Янга. На его счету 45 очков, четыре подбора и 14 результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона, который набрал 44 очка, сделал два подбора и 10 результативных передач.