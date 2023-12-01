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Все результаты игрового дня НБА 1 декабря

Все результаты игрового дня НБА 1 декабря
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Сегодня, 1 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярку НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 1 декабря. Результаты

«Кливленд Кавальерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 95:103.
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:132.
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 118:112.
«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:129.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 133:110.
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 120:113 ОТ.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» — 135:137.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 101:90.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:114.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Атланты» Трея Янга. На его счету 45 очков, четыре подбора и 14 результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона, который набрал 44 очка, сделал два подбора и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
95 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Мобли - 20, Гарлэнд - 15, Аллен - 12, Страс - 9, Ньянг - 8, ЛеВерт - 5, Окоро - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Джонс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 29, Грант - 13, Рит - 13, Брогдон - 11, Эйтон - 10, Тибулл - 10, Камара - 9, Уокер - 6, Хендерсон - 2, Мэйс, Мюррэй, Браун
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
142 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 36, Жакез-мл. - 24, Ричардсон - 19, Робинсон - 16, Лоури - 15, Мартин - 14, Адебайо - 7, Лав - 5, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 44, Топпин - 25, Браун - 15, Тёрнер - 13, Матурин - 12, Хилд - 12, Несмит - 9, Нембард - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Рэндл - 29, Барретт - 15, Дивинченцо - 12, Харт - 7, Робинсон - 6, Куикли - 5, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Гримс, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Хейз - 23, Сассер - 17, Дюрен - 10, Багли III - 8, Ливерс - 6, Айви - 5, Стюарт - 5, Нокс - 3, Томпсон - 3, Бёркс - 1, Уайзмен, Умуде
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 129
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Томас - 26, Бриджес - 22, Клэкстон - 20, Джонсон - 15, Финни-Смит - 14, Шарп - 9, Динвидди - 9, Уокер - 7, Уотфорд - 6, О'Нил, Смит, Джайлс
Шарлотт Хорнетс: Розир - 37, Бриджес - 23, Хэйворд - 22, Макгауэнс - 14, Уильямс - 12, Вашингтон - 10, Смит - 9, Тор - 2, Букнайт, Маледон, Блэк, Смит, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
133 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 21, Холмгрен - 18, Гидди - 14, Дорт - 12, Джо - 10, Уоллес - 10, Уиггинс - 6, Уотерс III - 5, Уильямс - 3, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн, Мицич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Расселл - 16, Ривз - 14, Кристи - 8, Вуд - 7, Принс - 6, Худ-Скифино - 3, Каслтон - 2, Фадж - 2, Реддиш, Льюис, Ходж
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
120 : 113
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Вучевич - 29, Уайт - 23, Досунму - 14, Уильямс - 12, Картер - 11, Карузо - 11, Драммонд - 10, Крэйг - 10, Филлипс, Битим, Саного, Терри, Тэйлор
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лопес - 20, Бисли - 19, Лиллард - 18, Миддлтон - 9, Боучэмп - 7, Пэйн - 6, Портис - 4, Джексон - 4, Грин, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 137
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 33, Васселл - 25, Джонсон - 22, Вембаньяма - 21, Шампани - 15, Коллинс - 11, Осман - 3, Джонс - 3, Брэнэм - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Бэсси, Мамукелашвили
Атланта Хоукс: Янг - 45, Мюррей - 24, Богданович - 14, Бей - 13, Хантер - 12, Капела - 12, Оконгву - 11, Мэтьюз - 3, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 90
Юта Джаз
Ньютаун
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Александер-Уолкер - 20, Гобер - 15, Конли - 8, Браун - 8, Рид - 6, Милтон - 5, Андерсон - 4, Никс - 3, Мур, Майнотт, Гарза
Юта Джаз: Фонтеккио - 16, Секстон - 14, Агбаджи - 13, Джордж - 12, Коллинс - 9, Олиник - 8, Хортон-Такер - 7, Кесслер - 7, Саманич - 2, Юртсевен - 2, Поттер, Джузэнг
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 22, Куминга - 17, Подзиемски - 13, Муди - 13, Шарич - 13, Грин - 13, Луни - 2, Джозеф - 1, Santos, Робинсон, Киньонес, Джексон-Дэвис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Харден - 18, Зубац - 18, Джордж - 15, Уэстбрук - 14, Тайс - 10, Мэнн - 9, Пауэлл - 5, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун
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