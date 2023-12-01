Все результаты игрового дня НБА 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 1 декабря. Результаты
«Кливленд Кавальерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 95:103.
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:132.
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 118:112.
«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:129.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 133:110.
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 120:113 ОТ.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» — 135:137.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 101:90.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:114.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Атланты» Трея Янга. На его счету 45 очков, четыре подбора и 14 результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона, который набрал 44 очка, сделал два подбора и 10 результативных передач.
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