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Алексей Швед оформил второй подряд трипл-дабл в чемпионате Китая

Алексей Швед оформил второй подряд трипл-дабл в чемпионате Китая
Алексей Швед
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Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед в матче чемпионата Китая по баскетболу оформил второй трипл-дабл подряд.

В матче с «Нинбо Рокетс» Швед набрал 21 очко, 10 подборов и отдал 14 передач. Алексей забросил 8/14 бросков с игры (3/7 из-за дуги) и реализовал 2/2 штрафных бросков, тем самым оформив второй трипл-дабл кряду в китайском чемпионате.

Отметим, что «Шаньси Лунгс» обыграл «Нинбо Рокетс» со счётом 125:106. Эта победа стала шестой подряд со Шведом в составе. «Шаньси Лунгс» поднялся на пятое место в чемпионате Китая по баскетболу.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. К армейцам он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

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